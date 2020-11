Usa: presidente kosovaro Thaci, presidenziali evento importante per tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono importanti anche per le nazioni di tutto il mondo. Lo afferma in un tweet il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, in occasione delle elezioni presidenziali Usa. "L'Election Day è importante per gli americani, ma anche per le nazioni di tutto il mondo. Il Kosovo crede nelle solide fondamenta democratiche degli Stati Uniti, che è stata un pilastro della stabilità a livello globale. A nome del popolo del Kosovo, auguro a tutti gli americani una buona giornata elettorale", scrive Thaci su Twitter. (Alt)