Brasile: Bolsonaro revoca onorificenza ambasciatore filippino accusata di aggressione

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha tolto all'ambasciatore delle Filippine a Brasilia, Marichu Mauro, l'onorificenza dell'Ordine nazionale del "Cruzeiro do sul", il più alto riconoscimento assegnato ai cittadini stranieri dal ministero degli Esteri (Itamaraty). Il provvedimento arriva dopo la diffusione delle immagini da parte della rete televisiva "OGlobo" in cui si vede l'ambasciatore aggredire una collaboratrice domestica all'interno della sede diplomatica di Brasilia. Le immagini sono state utilizzate come prove in una denuncia presentata contro l'ambasciatore a fine agosto. Il 26 ottobre, dopo la trasmissione del servizio televisivo, il governo filippino aveva ordinato l'immediato rientro dell'ambasciatore nel paese. Il giorno successivo il ministero degli Esteri del Brasile aveva annunciato che "in coordinamento con le altre competenti autorità brasiliane" e "in conformità con la Convenzione di Vienna" avrebbe dato pieno sostegno allo svolgimento delle indagini contro il diplomatico. Secondo la nota, l'ambasciatore dovrebbe fornire chiarimenti sull'accusa di aggressione contro un dipendente della residenza ufficiale della missione diplomatica, anche essa di nazionalità filippina, nell'ambito di una rigorosa inchiesta da condurre in patria. Giovedì 29 ottobre, infine, il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, aveva dato il via libera all'apertura di un'indagine contro l'ambasciatore. Le indagini saranno guidate dal dipartimento degli Esteri del paese asiatico. (Brb)