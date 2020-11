Cile: ministro degli Interni si dimette dopo approvazione sfiducia alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni del Cile, Victor Perez, da tempo al centro di polemiche sulla gestione di recenti proteste popolari, ha presentato oggi le dimissioni. Una scelta presa poco dopo che la Camera, approvando una mozione di sfiducia nei suoi confronti, e in attesa di una seconda votazione al Senato, aveva di fatto sospeso Perez dall'incarico. "Ho appena parlato con il presidente e gli ho presentato la mia rinuncia all'incarico", ha dichiarato lo stesso Perez in una conferenza stampa tenuta subito dopo la votazione della sfiducia, approvata con 80 voti contro 74. "Non accetto che si danneggi il governo attraverso la mia persona", ha aggiunto l'ormai ex ministro che aveva assunto l'incarico da soli tre mesi. L'iniziativa parlamentare nasceva per le forti critiche alla gestione dell'ordine pubblico in almeno due occasioni: la ripresa del conflitto con la comunità indigena mapuche dell'Araucania, con un conseguente sciopero degli autotrasportatori, e il rigurgito delle proteste sociali con nuovi episodi di violenza da parte della polizia, in particolare quello in cui un giovane è stato spinto da un ponte da un agente dei "carabineros". (segue) (Abu)