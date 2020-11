Venezuela: autorità elettorali annunciano nuova prova generale in vista del voto del 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indira Alfonzo, presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, ha detto che il 15 novembre si terrò un nuova prova generale del voto, iniziativa adottata per consentire ai venezuelani di conoscere "la strumentazione elettorale" e i processi di biosicurezza che verranno utilizzati alle parlamentari del 6 dicembre. "È stata approvata per il 15 novembre la seconda edizione della simulazione. una volta di più gli elettori avranno la possibilità di sperimentare l'esercizio del voto in vista del 6 dicembre", ha detto Alfonzo in un messaggio diffuso attraverso il canale statale "Venezolana de Television". Il funzionario ha annunciato che il processo verrà effettuato nei 381 centri elettorali del paese. La prima simulazione si era svolta il 25 ottobre, con piena soddisfazione delle autorità. "Ha superato tutte le aspettative di partecipazione, è stata la simulazione con maggiore affluenza dal 2017", aveva detto l'ex ministro della Comunicazione e oggi candidato a deputato, Jorge Rodriguez. L'annuncio arriva nella giornata di avvio ufficiale della campagna elettorale. (segue) (Vec)