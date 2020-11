Venezuela: autorità elettorali annunciano nuova prova generale in vista del voto del 6 dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contraria anche la Conferenza episcopale che ha definito "immorale" la decisione di convocare le elezioni, sottolineando il peso dell'emergenza sanitaria in atto e denunciando la mancanza di trasparenza nelle condizioni di accesso alle urne. In un documento dal titolo "Esortazione pastorale sulla drammatica situazione social, economica, morale e politiche che vive il nostro paese", la Conferencia Episcopal Venezolana segnala che il rinnovo dell'An rischia di aggravare le difficoltà della situazione politica. "È immorale realizzare elezioni quando il popolo soffre le conseguenze della pandemia, ed è privo delle condizioni minime per la sua sussistenza", si legge nel testo secondo cui "non esiste trasparenza nelle regole e meccanismi di verifica che devono ispirare un processo elettorale". Secondo la Chiesa, "ancora si devono realizzare le elezioni presidenziali, dal momento che quelle del 2018 sono state segnate da condizioni illegittime che hanno reso l'attuale regime, agli occhi del Venezuela e di molte nazioni, come un potere di fatto. La volontà maggioritaria del popolo venezuelano è quella di delucidare il proprio futuro politico attraverso la via elettorale", prosegue la Conferenza episcopale. (segue) (Vec)