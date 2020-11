Venezuela: autorità elettorali annunciano nuova prova generale in vista del voto del 6 dicembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su una posizione leggermente eccentrica si colloca l'Unione europea, che da mesi anima il Gruppo internazionale di contatto sul Venezuela, istanza che comprende paesi europei e latinoamericani e che scommette su un processo negoziale della crisi che passi soprattutto dai venezuelani, limitando le ingerenze esterne. Negli ultimi mesi, sotto la regia dell'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, l'Ue ha cercato margini per rinviare la data delle elezioni, in modo da consentire alle parti di proseguire un negoziato utile a comprendere anche tutte le garanzie necessarie alla partecipazione di tutti i partiti. Un tentativo che Caracas ha respinto, soprattutto partendo dalla rivendicazione della necessità di celebrare le elezioni entro la fine dell'anno, per non alterare il calendario costituzionale che prevede l'avvio della nuova legislatura da gennaio 2021. (segue) (Vec)