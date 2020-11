Elezioni Usa: il comitato elettorale di Biden al lavoro per portare elettori ai seggi in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale di Joe Biden, candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, sta lavorando duramente in queste ore per portare quanti più elettori possibili ai seggi in diversi Stati cruciali per l’esito delle elezioni, in particolare in Florida. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Nelle ultime ore, in particolare, vengono segnalate ferventi attività in questo senso nelle aree di Miami-Dade, Jacksonville e Tampa. Secondo fonti del comitato elettorale, Biden potrebbe incontrare difficoltà negli Stati in bilico del sud: Florida, Carolina del Nord e Georgia. Al contrario, i collaboratori dell’ex vice di Barack Obama si dicono ottimisti sulle possibilità di vittoria negli Stati-chiave del nord: Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. (Nys)