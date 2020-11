Trump si aggiudica l'Indiana e sorpassa Biden in Kentucky, sfida per l'affluenza in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indiana è il primo Stato assegnato al presidente in carica Donald Trump durante la notte delle elezioni 2020. Al candidato del Partito repubblicano vanno così 11 grandi elettori. Con l'8 per cento delle schede scrutinate, Trump secondo le proiezioni si aggiudicherebbe il 64 per cento dei voti contro il 34 per cento dello sfidante democratico Joe Biden. Tutti i sondaggi prevedevano che l'Indiana sarebbe andata a Trump. Per ottenere un nuovo mandato, il presidente in carica dovrà ottenere almeno 270 grandi elettori. In Kentucky, contrariamente alla primissime proiezioni, con il 12 per cento di schede scrutinate Trump è passato in vantaggio. In particolare, l’ex vicepresidente secondo le proiezioni arriverebbe al 47,5 per cento, contro il 50,9 per cento del presidente in carica Donald Trump. Il Kentucky è considerato uno Stato saldamente repubblicano.Il comitato elettorale di Biden sta lavorando duramente in queste ore per portare quanti più elettori possibili ai seggi in diversi Stati cruciali per l’esito delle elezioni, in particolare in Florida. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Nelle ultime ore, in particolare, vengono segnalate ferventi attività in questo senso nelle aree di Miami-Dade, Jacksonville e Tampa. Secondo fonti del comitato elettorale, Biden potrebbe incontrare difficoltà negli Stati in bilico del sud: Florida, Carolina del Nord e Georgia. Al contrario, i collaboratori dell’ex vice di Barack Obama si dicono ottimisti sulle possibilità di vittoria negli Stati-chiave del nord: Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. (Nys)