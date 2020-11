Usa: anche il Kentucky va a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Kentucky, dopo l'Indiana, viene assegnato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Con il 15 per cento dei voti scrutinati, infatti, le proiezioni suggeriscono un'affermazione del capo della Casa Bianca con il 53,5 per cento dei voti contro il 44,9 per cento a favore del candidato democratico Joe Biden. Il Kentucky vale otto grandi elettori al collegio elettorale, l'Indiana 11. Per vincere le elezioni bisogna conquistarne 270. Sia il Kentucky che l'Indiana sono considerati roccaforti repubblicane. (Nys)