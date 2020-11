Elezioni Usa: Biden in vantaggio in Georgia, Vermont e New Hampshire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio in Georgia, in Vermont e in New Hampshire sul presidente in carica Donald Trump, che si è già assicurato Indiana e Kentucky. Lo indicano le ultime proiezioni, secondo cui il capo della Casa Bianca sarebbe a sua volta in vantaggio in Carolina del Sud e in Virginia. In base ai voti anticipati già scrutinati, inoltre, si profila un serrato testa a testa in Florida. (Nys)