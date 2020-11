Trump si aggiudica Indiana e Kentucky. Biden avanti in Georgia, New Hampshire e Vermont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indiana è il primo Stato assegnato al presidente in carica Donald Trump durante la notte delle elezioni 2020. Al candidato del Partito repubblicano vanno così 11 grandi elettori. Con l'8 per cento delle schede scrutinate, Trump secondo le proiezioni si aggiudicherebbe il 64 per cento dei voti contro il 34 per cento dello sfidante democratico Joe Biden. Tutti i sondaggi prevedevano che l'Indiana sarebbe andata a Trump.Anche il Kentucky viene assegnato al presidente Trump. Con il 15 per cento dei voti scrutinati, infatti, le proiezioni suggeriscono un'affermazione del capo della Casa Bianca con il 53,5 per cento dei voti contro il 44,9 per cento a favore del candidato democratico. Il Kentucky vale otto grandi elettori al collegio elettorale, l'Indiana 11. Per vincere le elezioni bisogna conquistarne 270. Sia il Kentucky che l'Indiana sono considerati roccaforti repubblicane.Biden è in vantaggio in Georgia, in Vermont e in New Hampshire sul presidente in carica Donald Trump, che si è già assicurato Indiana e Kentucky. Lo indicano le ultime proiezioni, secondo cui il capo della Casa Bianca sarebbe a sua volta in vantaggio in Carolina del Sud e in Virginia. In base ai voti anticipati già scrutinati, inoltre, si profila un serrato testa a testa in Florida. (Nys)