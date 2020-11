Elezioni Usa: Biden prende il largo in Ohio, 60 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, appare nettamente in vantaggio in uno Stato in bilico come l’Ohio, dove avrebbe il 60,1 per cento dei voti contro il 38,8 per cento per Trump con il 22 per cento delle schede scrutinate. L’Ohio mette a disposizione 18 grandi elettori. Biden si è già assicurato il Vermont e la Virginia (3 e 13 grandi elettori) ed è in vantaggio anche in Georgia e New Hampshire. Trump, dall’altra parte, è considerato già vincitore in Indiana (8 grandi elettori), Kentucky (13) e West Virginia (5). Particolarmente serrata si profila la corsa in Florida (29 grandi elettori), uno degli Stati cruciali per l’esito delle elezioni. (Nys)