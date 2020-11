Elezioni Usa: Trump si avvicina a conquistare la Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, compie importanti passi in avanti verso la vittoria in uno degli Stati cruciali per l'esito delle elezioni 2020: la Florida. Con l'89 per cento delle schede scrutinate, infatti, l'attuale capo della Casa Bianca è proiettato alla conquista del 50,3 per cento dei voti contro il 48,7 per cento a favore del candidato democratico Joe Biden. La Florida mette a disposizione 29 grandi elettori. (Nys)