Elezioni Usa: Biden in vantaggio in Carolina del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, appare in netto vantaggio sul presidente in carica Donald Trump in Carolina del Nord, dove il 15 per cento delle schede è stato scrutinato. Secondo le proiezioni "Cnn", all'ex vice di Barack Obama andrebbe il 55,8 per cento dei voti contro il 43,1 per cento per l'attuale capo della Casa Bianca. La Carolina del Nord, con i suoi 15 grandi elettori, è considerata uno degli Stati-chiave per l'esito delle elezioni. (Nys)