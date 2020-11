Elezioni Usa: l’affluenza alle urne potrebbe essere la più alta in oltre un secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza per le elezioni 2020 negli Stati Uniti potrebbe raggiungere quota 67 per cento, la più alta da oltre un secolo a questa parte. Lo riferisce il “New York Times” citando Michael McDonald, professore dell’Università della Florida che sta raccogliendo dati in tutto il Paese. Secondo l’esperto, potrebbero arrivare a essere 160 milioni i cittadini statunitensi che hanno votato quest’anno. Va ricordato che oltre 101 milioni di voti di elettori hanno già espresso voti in anticipo o per corrispondenza. Per trovare un’affluenza così alta bisogna trovare alle elezioni del 1908. (Nys)