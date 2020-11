Elezioni Usa: Trump vicino alla Florida, ma Biden è avanti in più Stati decisivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 49 per cento delle schede scrutinate è favorito in Ohio (55 a 43,8), dove sono in palio 18 grandi elettori. È in vantaggio anche in Pennsylvania, altro Stato importantissimo per l’esito del voto, che garantisce 20 grandi elettori. Qui, tuttavia, lo scrutinio è fermo al 10 per cento e ci vorrà ancora tempo per avere risultati affidabili. Biden sembra però in grado di vincere in Carolina del Nord (15 grandi elettori), dove avrebbe il 52,1 per cento dei voti contro il 46,8 di Trump con il 70 per cento dei voti scrutinati. E, infine, potrebbe essere protagonista della grande sorpresa di queste elezioni: in Texas, infatti, è in vantaggio con il 50,6 per cento dei voti e con il 63 per cento dei voti scrutinati. Se confermasse questi numeri, Biden otterrebbe l’elezione alla Casa Bianca. (Nys)