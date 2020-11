Covid: Regioni, forti perplessità su alcune misure dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, ha trasmesso al governo il parere sulla bozza di dpcm relativo alle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. “La seconda ondata della pandemia – si legge nel parere - sta colpendo in maniera generale tutto il territorio nazionale” per questo le Regioni hanno ribadito “la richiesta di univoche misure nazionali ed, in via integrativa, provvedimenti più restrittivi di livello regionale e locale”. (segue) (Com)