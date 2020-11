Giubileo: Conte, ok a commissione italo-vaticana con coinvolgimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto monsignor Rino Fisichella e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per un colloquio nel corso del quale si è parlato anche del prossimo Giubileo dell’anno 2025”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, che prosegue: “All’esito del cordiale incontro, Conte ha comunicato la piena disponibilità della Presidenza del Consiglio ad avviare quanto prima il percorso di formazione della Commissione paritetica italo vaticana con il coinvolgimento del sindaco di Roma e delle altre autorità interessate”. (Com)