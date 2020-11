Covid: Di Maio, incoscienza di pochi lui è mettere a rischio vita di chi ci sta accanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi oltre 28mila nuovi contagi in Italia. In Europa superati i 10milioni di casi. Questi sono i dati che devono rimanere impressi nella nostra mente. È una crisi globale, senza precedenti, che sta colpendo tutti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Molti paesi europei hanno già preso decisioni drastiche, perché è una pandemia che non fa sconti. In questi giorni ho visto tantissimi italiani rispettare le norme anti covid, con grande senso civico", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Ma ho visto anche qualche furbetto. Pochi è vero, ma per diffondere il virus non serve un esercito: basta l’incoscienza di qualche persona. Atteggiamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita di chi ci sta accanto. E non sono tollerabili", ha aggiunto. "Il governo deve dare il massimo, deve mettercela tutta per tutelare la vita degli italiani e deve farlo senza risparmiarsi. Ed è quello che stiamo facendo. Ma serve la massima collaborazione di tutti per non vanificare gli sforzi di chi lavora nei nostri ospedali, di commercianti, di ristoratori e di tutte quelle categorie che in questo momento hanno ridotto la propria attività. Facciamo prevalere l’altruismo e la solidarietà. Perché solo uniti ne usciremo", ha concluso il ministro. (Res)