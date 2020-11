Messico: analisti Banca centrale, pil in calo del 9,44 per cento a fine 2020 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice globale dell'attività economica (Igae), sorta di indicatore mensile e non trimestrale del pil, è in crescita da quattro mesi di seguito, pur se con valori decrescenti. Ad agosto l'indice è cresciuto dell'1,1 per cento su mese, contro l'incremento dell'8,9 per cento registrato a giugno e del 5,7 per cento di luglio. I dati di agosto risentono in primo luogo della contrazione sofferta dal settore primario, -5, per cento su mese, non compensato dalla prestazione positiva del manifatturiero (+3,3 per cento) e dalla leggera miglioria nel settore dei servizi (+0,4 per cento). Le cifre dimostrano inoltre che il paese nordamericano è ancora lontano dai livelli di sviluppo precedenti alla crisi pandemica. Su anno, l'attività economica è calata dell'8,5 per cento, con una crescita del settore primario pari al 5,9 per cento ma un crollo del secondario e del terziario, rispettivamente, del 9,3 e dell'8,4 per cento. (segue) (Mec)