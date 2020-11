Elezioni Usa: Lara Trump è ottimista, sarà vittoria schiacciante del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone più vicine al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stanno dipingendo il quadro roseo di una vittoria schiacciante per la rielezione, anche se i sondaggi lo vedono in molti stati chiave del campo di battaglia. Secondo quanto riportato dal sito "Politico", Lara Trump, consigliere senior della campagna per la rielezione di Trump e nuora del presidente, ha dichiarato martedì di ritenere che il presidente batterà decisamente il candidato democratico Joe Biden senza bisogno di un lungo conteggio dei voti. "La gente non ha parlato con i sondaggisti, e pensiamo che sarà una vittoria schiacciante e non avremo nemmeno bisogno di portarla in altri giorni", ha detto Lara Trump all'emittente "Fox News".(Nys)