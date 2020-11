Venezuela: autorità elettorali annunciano nuova prova generale in vista del voto del 6 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parlamentari di dicembre, appuntamento cui il governo Maduro assegna dunque un ruolo centrale per rilanciare il paese, sono oggetto di serrate critiche da parte di attori politici interni e organismi internazionali. Il grosso delle opposizioni - almeno 27 partiti che fanno riferimento a Guaidò - ha deciso ad agosto di non recarsi alle urne per un voto definito "truffaldino" perché mancante delle condizioni necessarie per garantire la partecipazione "libera" e "trasparente" di tutti i soggetti politici. In questo, come in molti altri casi, le contestazioni principali sono tra le altre cose legate alla mancanza di un'autorità elettorale indipendente (l'attuale Tribunale supremo elettorale è stato nominato dall'Anc), al ricambio d'ufficio deciso dalle autorità sui vertici di alcuni dei principali partiti di opposizione, alla permanenza in carcere di numerosi "prigionieri politici", al mancato rinnovo dei registri elettorali per comprendere, tra gli altri, anche i numerosi potenziali elettori all'estero. (segue) (Vec)