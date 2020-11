Venezuela: autorità elettorali annunciano nuova prova generale in vista del voto del 6 dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche alle elezioni sono arrivate più volte dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Alla cinquantesima Assemblea generale, tenuta in settimana, l'ente panamericano ha approvato con con 21 voti favorevoli, quattro contrari e nove astensioni una risoluzione che definisce illegittimo il governo venezuelano del presidente Nicolas Maduro illegittimo, chiede lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed eque e chiede il rispetto dei diritti umani nel paese. La risoluzione dal titolo "Mancanza di condizioni democratiche minime per garantire elezioni libere, eque e trasparenti nella Repubblica Bolivariana del Venezuela" ha avuto il sostegno di 21 dei 33 paesi presenti all'Assemblea Generale. Il testo presentato da Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Stati Uniti, Guatemala, Paraguay, Perù, Uruguay e il Venezuela rappresentato dal delegato dell'oppositore Juan Guaidò, ha condannato "nei termini più energici" le azioni del governo "illegittimo di Maduro" che attentano "al sistema democratico e alla separazione dei poteri", con "usurpazioni" di potere che finiscono per compromettere "in maniera chiara le condizioni minime" necessarie per poter celebrare le elezioni parlamentari di dicembre. (segue) (Vec)