Venezuela: autorità elettorali annunciano nuova prova generale in vista del voto del 6 dicembre (8)

- È invece rientrata la possibile presentazione alle urne di Henrique Capriles Radonski, il due volte candidato presidente che a inizio settembre aveva lanciato il suo appello "a mobilitarsi e a lottare". "Questo è quello che sappiamo fare, non ci arrenderemo, non regaleremo l'Assemblea nazionale a Maduro, né gli regaleremo mai nient'altro", aveva detto nel corso di una lunga diretta sui suoi canali social. Un mese dopo, esaurito anche il tentativo di mediazione di Bruxelles, Capriles ha detto che "non esistono le condizioni" per partecipare a un voto che peraltro, vista l'emergenza sanitaria in atto, dovrebbe essere comunque rinviato. "Non ci sono condizioni in questo momento, come dice l'Unione europea. Se non si rinviano non c'è modo di partecipare. Se lo fanno ci sarebbe una missione di osservazione e lo scenario cambierebbe", ha detto nel corso di una diretta sul suo profilo Twitter. (Vec)