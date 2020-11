Usa: organizzazioni Lgbt fanno causa all'amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di difesa Lgbt hanno intentato una causa per invalidare l'ordine esecutivo di settembre del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vieta al governo di lavorare con appaltatori che conducono "qualsiasi forma di stereotipizzazione razziale o sessuale", compresa corsi di formazione sulla diversità. Lo riporta il sito "The Hill". I gruppi ricevono sovvenzioni federali e contratti per fornire molteplici servizi e assistenza sanitaria alle persone Lgbt. La loro causa, presentata lunedì in un tribunale federale della California, sostiene che l'ordinanza gli impedisce di utilizzare "informazioni scientifiche e mediche riguardanti le disparità razziali o sessuali sistemiche nella fornitura di cure mediche" per la formazione del loro personale. Le organizzazioni affermano di fornire formazione al loro personale "per prevenire e affrontare la discriminazione contro le popolazioni che servono", che include informazioni "su come il razzismo sistemico e il pregiudizio implicito contribuiscono alle disparità sanitarie, alla mortalità e alla criminalizzazione sproporzionata". L'ordine esecutivo di Trump proibisce esplicitamente agli appaltatori di utilizzare qualsiasi formazione sul posto di lavoro "che inculchi nei suoi dipendenti qualsiasi forma di stereotipo razziale o sessuale o qualsiasi forma di capro espiatorio razziale o sessuale".(Nys)