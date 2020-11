Elezioni Usa: Trump non si dichiarerà vincitore prima del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non dichiarerà la vittoria prima che tutti i voti saranno contati, a contrariamente a quanto detto stamattina durante un'apparizione su "Fox News". Lo ha ribadito il direttore delle comunicazioni di Trump, Alyssa Farah. Lo riporta l'emittente "Cnn". Farah ha detto che un'apparizione pubblica di Trump avverrà "quando ci saranno le schede elettorali", ma ha rifiutato di fornire dettagli. Sempre secondo Farah, Trump stasera assisterà ai risultati delle elezioni nell'ala est della Casa Bianca. Farah ha detto che la Casa Bianca si aspetta alcuni ritardi nei risultati - "specialmente in Pennsylvania".Si sono chiusi a mezzanotte in Indiana e Kentucky i primi seggi per le elezioni negli Stati Uniti. Entrambi gli Stati sono considerati roccaforti del Partito repubblicano e del presidente in carica Donald Trump: in Indiana gli ultimi sondaggi davano a Trump un vantaggio tra i sette e i 14 punti percentuali sul candidato democratico Joe Biden; in Kentucky il margine di distacco era dato a quasi 20 punti. (Nys)