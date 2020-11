© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi a mezzanotte in Indiana e Kentucky i primi seggi per le elezioni negli Stati Uniti. Entrambi gli Stati sono considerati roccaforti del Partito repubblicano e del presidente in carica Donald Trump: in Indiana gli ultimi sondaggi davano a Trump un vantaggio tra i sette e i 14 punti percentuali sul candidato democratico Joe Biden; in Kentucky il margine di distacco era dato a quasi 20 punti.(Nys)