- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe in vantaggio di 38 punti percentuali sul candidato democratico Joe Biden in Indiana, il primo Stato insieme al Kentucky in cui si sono chiusi i seggi per le elezioni 2020. Con l'uno per cento dei voti scrutinati, in base alle proiezioni il capo della Casa Bianca avrebbe il 68,3 per cento dei voti a favore contro il 29,8 per l'ex vice di Barack Obama. (Nys)