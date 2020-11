Trump avanti in Kentucky e Indiana, comitato Biden al lavoro per far votare in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe in vantaggio di 38 punti percentuali sul candidato democratico Joe Biden in Indiana, il primo Stato insieme al Kentucky in cui si sono chiusi i seggi per le elezioni 2020. Con l'uno per cento dei voti scrutinati, in base alle proiezioni il capo della Casa Bianca avrebbe il 68,3 per cento dei voti a favore contro il 29,8 per l'ex vice di Barack Obama. Anche in Kentucky, come atteso, il presidente in carica è avanti sul candidato democratico. In base alle proiezioni sul due percento dei voti scrutinati, Trump prenderebbe il 67,3 per cento dei voti contro il 31,2 di Biden.Il comitato elettorale di quest'ultimo sta lavorando duramente in queste ore per portare quanti più elettori possibili ai seggi in diversi Stati cruciali per l’esito delle elezioni, in particolare in Florida. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Nelle ultime ore, in particolare, vengono segnalate ferventi attività in questo senso nelle aree di Miami-Dade, Jacksonville e Tampa. Secondo fonti del comitato elettorale, Biden potrebbe incontrare difficoltà negli Stati in bilico del sud: Florida, Carolina del Nord e Georgia. Al contrario, i collaboratori dell’ex vice di Barack Obama si dicono ottimisti sulle possibilità di vittoria negli Stati-chiave del nord: Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. (Nys)