Usa: Trump vince in Indiana, per lui i primi 11 grandi elettori

- L'Indiana è il primo Stato assegnato al presidente in carica Donald Trump durante la notte delle elezioni 2020. Al candidato del Partito repubblicano vanno così 11 grandi elettori. Con l'8 per cento delle schede scrutinate, Trump secondo le proiezioni si aggiudicherebbe il 64 per cento dei voti contro il 34 per cento dello sfidante democratico Joe Biden. Tutti i sondaggi prevedevano che l'Indiana sarebbe andata a Trump. Per ottenere un nuovo mandato, il presidente in carica dovrà ottenere almeno 270 grandi elettori. (Nys)