Canada-Italia: consolato a Vancouver, "Proximity vs Social Distancing” all'Italian Design Day

- Dopo la partecipazione nella prima decade di ottobre all’Interior Design Show, la maggiore manifestazione fieristica del settore in Canada occidentale, il consolato generale d’Italia in Vancouver e la locale Camera di commercio italiana presenteranno ad un numeroso pubblico di esperti, il prossimo 5 novembre, nell’ambito della Giornata del Design Italiano nel Mondo, una conversazione on-line con l’architetto, Francesco Fresa, dello Studio Piuarch di Milano. Secondo quanto riferito in un comunicato del consolato italiano a Vancouver, il tema sarà particolarmente attuale: “Proximity vs Social Distancing”. L’architetto Fresa sostiene che il Covid-19 abbia introdotto un nuovo concetto, la distanza sociale, cioè vivere lo spazio urbano per misure: “Sarà necessario ripensare le città ridefinendo il concetto di prossimità come alternativa al social distancing. Anche nella progettazione, crediamo sia giusto ripartire dall’interazione umana, un valore imprescindibile delle nostre vite, per quanto smart le si voglia immaginare.”(Res)