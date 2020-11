Ue: Regling (Mes), interessante dal punto di vista finanziario per almeno metà degli Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è interessante dal punto di vista finanziario per almeno la metà degli Stati membri dell'Unione europea. Lo ha detto dopo la riunione dell'Eurogruppo il direttore generale del Mes, Klaus Regling. "E' interessante dal punto di vista finanziario per almeno la metà degli Stati membri perché visto il rating di tripla A i nostri finanziamenti sono al di sotto del costo di finanziamento della metà degli Stati membri", ha detto. "Sappiamo che c'è un dibattito in corso" in alcuni paesi, ha aggiunto ma "penso che adesso si sia capito che i mercati non attaccano i prestiti". Regling ha sottolineato che lo strumento "è disponibile fino alla fine del 2022" e quindi "non c'è urgenza adesso" di richiederlo. (Beb)