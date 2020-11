Bolivia: Conferenza episcopale, nessun dubbio su trasparenza elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale della Bolivia (Ceb) ha comunicato di non avere "dubbi sulla trasparenza delle elezioni" che si sono svolte il 18 ottobre nel Paese e che hanno dato la vittoria al candidato del Movimiento al Socialismo (Mas), Luis Arce, con il 55,10 per cento dei voti. "Abbiamo seguito da vicino tutta la preparazione delle elezioni da parte del Tribunale Elettorale, che è stato sempre a completa disposizione per chiarire i dubbi che sono sorti, quindi, possiamo dire che il Tribunale ha svolto un lavoro trasparente, imparziale, professionale e che abbiamo avuto elezioni che hanno davvero rispettato il voto dei cittadini", ha dichiarato José Fuentes, vice segretario generale della Ceb. La dichiarazione di Fuentes avviene dopo che nei giorni scorsi il presidente della Ceb, Ricardo Centellas, si era pronunciato a favore di un "audit internazionale in modo che venga chiarita oggettivamente a tutti la trasparenza delle elezioni". (segue) (Brb)