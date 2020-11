Bolivia: Conferenza episcopale, nessun dubbio su trasparenza elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fuentes ha rettificato quindi le dichiarazioni di Centellas affermando che il presidente della Conferenza a fronte delle proteste di un settore della popolazione "ha pensato, con buon giudizio, che un audit avrebbe aiutato a calmare l'atmosfera di conflitto che sta crescendo nel paese", ma che, "come Ceb non abbiamo dubbi sulla trasparenza del processo elettorale svolto", ha insistito. "Stiamo vivendo una situazione di grande polarizzazione, chiediamo ai nuovi leader di costruire una Bolivia in pace, una Bolivia per tutti e penso che dipenda dal nuovo presidente eletto, dipende dalla nostra nuova Assemblea Plurinazionale, prendere decisioni che ci uniscono e non decisioni che ci dividono", ha aggiunto il religioso. (segue) (Brb)