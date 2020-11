© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "Spectator" ha raccolto le possibilità del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, di vincere le elezioni presidenziali di stasera secondo diversi modelli. Secondo quello dell'"Economist", Biden avrebbe il 97 per cento di possibilità di vincere. Secondo quello di FiveThirtyEight, l'89 per cento. Secondo quello del "New Statesman", il 90 per cento di possibilità.(Nys)