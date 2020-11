Covid: Salvini, governo prende in giro sindaci e governatori, questo non è dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto più di 1.000 proposte in Parlamento, quasi tutte ignorate. Le ultime oggi: cure a domicilio con tutti i farmaci esistenti, orari riservati agli anziani per fare la spesa e prendere l’autobus, indennizzi immediati sul conto corrente a tutte le attività chiuse. Meglio curare che chiudere. Il governo ci ascolti, invece di prendere in giro sindaci e governatori. È questo quello che Conte chiama 'dialogo'?". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)