Messico: analisti Banca centrale, pil in calo del 9,44 per cento a fine 2020 (5)

- Parte delle revisioni al rialzo si agganciano all'andamento positivo di alcuni indicatori registrato negli ultimi mesi. Nella stima preliminare del prodotto interno loro (pil) fatta a fine ottobre dal'istituto nazionale di statistica (Inegi), si parla di una ripresa del 12 per cento nel terzo trimestre dell'anno. Si tratta di un forte rimbalzo rispetto al calo record del 17,1 registrato nel periodo aprile-giugno, quando le misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus venivano implementate al massimo. Da metà marzo e fino a tutto maggio, il paese ha chiuso le attività non essenziali, per riaprirle dal giugno, mese di avvio del percorso di "nuova normalità" disciplinato con riaperture a zone. Per comparti, il manifatturiero è cresciuto tra giugno e settembre del 7,4 per cento, il secondario del 22 per cento, mentre i servizi hanno registrato un incremento dell'8,6 per cento. Nella stima, che verrà aggiornata il 26 novembre, risultano ancora negativi i dati su anno: il pil del terzo trimestre del 2020 risulta in calo dell'8,6 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. La flessione peggiore è registrata dalle attività secondarie, -8,98 per cento, seguita dal calo dell'8,8 per cento dei servizi. In ripresa invece il comparto agroalimentare, +7,4 per cento. (segue) (Mec)