Elezioni Usa: il vice-direttore della campagna elettorale di Biden, abbiamo molte opzioni per vincere

- Il vice-direttore della campagna elettorale nonché il direttore della comunicazione del candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden è ottimista sullo stato della corsa alla Casa Bianca, mentre procedono le votazioni oggi. "Crediamo di avere molte opzioni. Abbiamo molte strade da percorrere per arrivare a 270", ha detto Kate Bedingfield in un'intervista alla "Msnbc", riferendosi al numero di voti elettorali necessari per vincere la presidenza. (Nys)