- Mentre si stanno svolgendo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, secondo un exit poll dell'emittente "Cnn" il 34 per cento degli elettori ha indicato l'economia come tema più importante per decidere come votare. Il 21 per cento ha indicato le diseguaglianze razziali. Solo terzo il Covid-19, indicato dal 18 per cento dei votanti.(Nys)