Argentina: Maradona verrà operato per ematoma alla testa

- Diego Armando Maradona verrà operato nelle prossime ore per un ematoma subdurale alla testa. Lo afferma oggi il quotidiano sportivo "Olé" che riporta le dichiarazioni del giornalista Martin Arevalo, amico de "El Diez" che era stato ricoverato ieri per accertamenti. "L'idea era che fosse dimesso domani o giovedì ma la tomografia ha evidenziato un ematoma e l'intervento non può aspettare", ha affermato Arevalo. L'ex campione del mondo di calcio con la nazionale argentina nel 1986 verrà trasferito alla clinica Olivos dove sarà operato dal suo stesso medico personale, il neurochirurgo Leopoldo Luque. La notizia ha colto di sorpresa in quanto lo stesso Luque aveva dichiarato nella mattinata di oggi che Maradona, 60 anni compiuti sabato scorso, stava meglio rispetto a ieri quando aveva fatto il suo ingresso alla clinica con un apparente quadro clinico di anemia e disidratazione. "Ha trascorso bene la notte, era di buon umore e quando sta meglio se ne vuole andare, si sa che non gli piacciono i dottori", aveva dichiarato Luque.(Abu)