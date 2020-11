Italia-Ucraina: ministro Avakov, andrò a prendere Markiv fuori dal carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, andrà al carcere di Opera in provincia di Milano per accogliere Vitaly Markiv nel momento in cui sarà scarcerato dopo l’assoluzione nel processo d’appello dalla condanna a 24 anni di reclusione per l’omicidio volontario del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli. Lo ha annunciato lo stesso Avakov ai cronisti al Palazzo di Giustizia di Milano dopo la sentenza d'appello. “Io andrò a prenderlo e poi torniamo insieme in Ucraina”, ha detto il ministro precisando che “l’Ucraina continuerà a partecipare a tutti gli altri processi se ci saranno, come ad esempio quello in Cassazione”. (Rem)