Ue: Donohoe, convinto che con uno sforzo in più Consiglio e Parlamento troveranno accordo su bilancio e Piano per la ripresa

- L'Eurogruppo è fiducioso che verrà raggiunto un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e il Next Generation Eu. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. "I parametri per il Quadro finanziario pluriennale e ik Next Generation Eu sono stati decisi da Commissione e Consiglio. Siamo fortunati ad avere la presidenza tedesca che si sta dando da fare per arrivare a un accordo con il Parlamento europeo. Abbiamo espresso fiducia che un accordo verrà raggiunto su queste aree chiave e che nel 2021 sarà resa disponibile il dispositivo di ripresa e resilienza", ha detto. "Sono fortemente convinto che con uno sforzo in più si troverà un accordo. Gli sviluppi economici ricordano a noi tutti la necessità di trovare un accordo e che il dispositivo di ripresa e resilienza soddisfi gli obiettivi che ci siamo prefissati e fornisca i finanziamenti necessari nel 2021. Quindi, siamo fiduciosi che l'accordo verrà raggiunto", ha aggiunto. (Beb)