Ue: Gentiloni, nel 2022 molti Stati non avranno raggiunto livello Pil di fine 2019

- Diversi Stati membri dell'Unione europea nel 2022 non avranno ancora raggiunto i livelli di Pil di fine 2019. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Non abbiamo una scadenza per la ripresa. Sappiamo che il tempo per tornare ai livelli di Pil di fine 2019 sarà lungo. Ancora nel 2022 diversi Stati membri non avranno raggiunto i livelli di Pil di fine 2019, ma questo non significa che abbiamo una scadenza fissa per le nostre regole di bilancio", ha detto.(Beb)