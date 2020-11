Ue: Donohoe, rapporto con Usa continuerà ad essere estremamente importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Usa e Unione europea è e continuerà ad essere estremamente importante. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe in conferenza stampa aggiungendo che la relazione tra le due sponde dell'Atlantico "si basa non solo su rapporti commerciali, ma anche su valori e su molti legami culturali e di viaggio dei cittadini di ambedue i continenti". Inoltre, "so quanto resilienti siano le istituzioni negli Usa e noi siamo pronti a lavorare con il prossimo presidente degli Stati Uniti", ha detto. (Beb)