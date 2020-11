Brasile-Stati Uniti: vicepresidente Mourao "stessi legami" in caso di vittoria di Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale presidente degli Usa, Donald Trump, candidato alla rielezione per il partito repubblicano ha il sostegno del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. In merito Mourao ha affermato che si tratta di una "opinione personale" del capo dello Stato. "La sua è un'opinione personale, anche se quando il presidente parla, parla ovviamente a nome di tutto il governo", ha detto. "Non abbiamo nulla a che fare con le questioni interne americane. Questo è scritto, è il nostro principio costituzionale. Non ammettiamo interferenze nei nostri affari interni e non abbiamo a che fare con gli affari interni degli altri", ha detto Mourao commentando quanto dichiarato da Trump, ovvero che potrebbe non riconoscere l'esito elettorale. (Brb)