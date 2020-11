Giubileo 2025: frizione tra Campidoglio e palazzo Chigi, Conte vede Zingaretti e Fisichella ma non invita Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frizione tra il Campidoglio e Palazzo Chigi. Stamattina, a quanto si è appreso, nella sede del governo si è tenuto un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa ai grandi eventi, per fare il punto sul Giubileo 2025. Nessun rappresentante di Roma Capitale è stato invitato alla riunione che di fatto è la prima in vista del 2025. Non ha tardato ad arrivare la replica dal Campidoglio che in una nota ha additato il mancato invito come "un grave sgarbo istituzionale" perché "il coinvolgimento della città e dell'amministrazione capitolina da parte del governo, infatti, non dovrebbe mai tener conto del colore politico di chi ha l'onore e il compito di rappresentare tutti i romani". (Rer)