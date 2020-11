Paesi Bassi: due arresti ad Utrecht legati ad "incidente" alla stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate in relazione al presunto incidente presso la stazione centrale nella città olandese di Utrecht, secondo quanto riferito dall'emittente "Nos", la polizia sarebbe sulle tracce di un uomo che avrebbe detto qualcosa di sospetto o allarmante. Per questo motivo le forze dell'ordine avrebbero evacuato la stazione dove è stata inviata una squadra di artificieri. La polizia locale aveva reso noto in precedenza di avere fatto evacuare la stazione centrale a causa di una "situazione sospetta" ed il traffico ferroviario è sospeso.(Beb)