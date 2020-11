© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla celebrazione per il Giorno dell'Unità Nazionale e per la Giornata delle Forze Armate. Piazza Venezia, Altare della Patria a Roma (ore 9)- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta insieme a Moovit "100+100 per una mobilità sostenibile e integrata". Villa Borghese, ingresso viale del Museo Borghese, fronte via del Galoppatoio (ore 10)- Tavola rotonda dal titolo "Il ruolo dei big data per una governance più efficace degli enti locali". Nel corso della tavola rotonda verrà presentato il progetto Roma Data Platform realizzato con la collaborazione di Tim: un intervento necessario per adottare una governance più efficace e funzionale sul territorio, mettendo a sistema e aggregando dati dinamici a supporto delle scelte strategiche dell'ente. Partecipano: Carlo Cafarotti, assessore Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale; Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale; Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start up e innovazione della Regione Lazio; Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. Diretta streaming su www.romadataplatform.org (ore 11) (segue) (Rer)