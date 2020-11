Bolivia: Conferenza episcopale, nessun dubbio su trasparenza elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 ottobre il Tse della ha quindi consegnato agli esponenti del Movimento per il socialismo (Mas) Luis Arce e David Choquenhuanca i documenti che li riconoscono come futuri presidente e vicepresidente. Un passaggio formale con il quale l'autorità riconosce come definitivo e valido lo scrutinio delle elezioni generali del 18 ottobre e apre la strada alla vera e propria cerimonia di insediamento, prevista per l'8 novembre. La consegna delle credenziali, raccontata dai media locali, si è tenuta nella sede della Banca centrale della Bolivia, a La Paz, accompagnata da un gruppo di sostenitori del Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales che tornerà a guidare il paese dopo la parentesi del governo "ad interim" di Jeanine Anez. Il presidente del Tse, Salvador Romero, ha salutato "la libera volontà" espressa dai boliviani alle urne, augurandosi che si possano "dimenticare i funesti presagi di scontri e caos" lanciati nei giorni prima del voto. (segue) (Brb)