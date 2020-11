Elezioni Usa: intervento dell'ambasciatore a Roma Eisenberg, legami più forti nonostante il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg, ha pubblicato su Twitter un messaggio girato in occasione delle elezioni presidenziali Usa. "A causa della pandemia di Covid-19, già decine di milioni di schede sono state inviate alle urne da tutto il mondo, comprese la mia e quella di mia moglie", dice Eisenberg, in un video girato durante un evento dell’American International Club di Rome. "Oggi, questa sera, celebriamo non solo la democrazia americana, ma i suoi principi fondativi di libertà e uguaglianza. Aspirare ad un’Unione più perfetta è nello spirito degli Stati Uniti, ed è ciò che ci rende più forti insieme. Questo vale anche per il nostro rapporto con l’Italia e con il popolo italiano", continua l'ambasciatore. "Sebbene il Covid-19 sia stato devastante per entrambi i nostri Paesi, sono orgoglioso di sottolineare che i legami che abbiamo costruito e consolidato nel corso di decenni hanno dimostrato la loro importanza anche oggi, mentre combattiamo insieme questa terribile pandemia", conclude. (Com)